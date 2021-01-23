Resul Dindar kiminle evli eşi Derya Batum Dindar kimdir?

Karadeniz şarkılarının sevilen sesi Resul Dindar İbo Show'a konuk olacak. Farklı yorumu ve tarzı sevilen şarkıcının hayatı da merak konusu oldu. 38 yaşındaki Resul Dindar aslen Hopalı. Derya Batum Dindar ile evli olan Resul Dindar'ın Hiç, Sevdam ile Beraber ve Gümüşhane Kızları adında şarkıları vardır.

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İbo Show'a konuk olan Resul Dindar hakkında araştırmalar hız kazandı. Resul Dindar, 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Peki Resul Dindar nereli? İşte Karadeniz şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Resul Dindar'ın biyografisi.

Resul Dindar kimdir: Resul Dindar, 24 Ocak 1982 yılında Hopa, Artvin'de doğan Türk halk müziği ses sanatçısıdır. 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Albümleri: Divane (2013)Dalgalan Karadeniz (2014)Aşk-ı Meşk (2017)SİNGLESorma (2016)Hiç (2016)Güzelliğin On Para Etmez (2016)Öptüm (2017)Eyvallah (2018)Yangın Yeri (2018)

Resul Dindar'ın Artvin'de yaşayan annesi geçirdikleri bir kaza sonrası 2018 yılında hayatını kaybetti.