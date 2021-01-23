BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  DÜNYA

Rusya'da Aleksey Navalnıy yanlıları sokağa çıktı: Gözaltılar var

RUSYA’nın başkenti Moskova’da Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için düzenlenen izinsiz gösterilere katılan eylemciler, uyarılara uymamaları sonrası güvenlik güçleri tarafından engelleniyor. Polis, ilk gözaltılara başladı.

Abone ol

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Navalnıy’a destek için düzenlenen izinsiz gösterilerde polis gözaltılara başladı. Şimdiye kadar 40 kişinin gözaltına alındığı belirtildi ancak sayı henüz net değil. Güvenlik güçleri ilk önce eylemcileri sosyal mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları, ayrıca eylemin izinsiz olduğu konusunda uyarıyor.

Gözaltılar izinsiz gösteriye pankartla gelmeleri, yüzlerini tamamen kapatmaları gibi kural ihlalleri gerekçesiyle gerçekleşiyor.

Ne olmuştu?

Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylem düzenleme çağrısı yapmıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon, toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin dağıtılacağı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, reşit olmayanların izinsiz gösterilere çağrılmasının muhalefetin amaçlarına ulaşmak için her yola başvurmaya hazır olduğunun göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu. Navalnıy daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ebru Yaşar nereli kaç yaşında Ebru Yaşar kocası kimdir?
Fetullah Gülen'in mezarı Amerika'da mı olacak? Hüseyin Gülerce açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımı
Terörist itirafıyla sözde PYD/YPG sorumlusu tespit edildi
Herkese çip takacak deniyordu! Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı
Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar
Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpıp takla atarak karşı şeride geçti
İstanbul Valiliğince, Küçükçekmece'deki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! 111 tutuklama
Koronavirüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek! Rusya duyurdu
Yorumlar