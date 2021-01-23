BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  YEREL

Terörist itirafıyla sözde PYD/YPG sorumlusu tespit edildi

İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü PYD/YPG'nin sansasyonel eylem yapması için Türkiye'ye gönderilen teröristlerden sorumlu örgüt mensubunun "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist E.K. geçen yıl Ağustos ayında yakalandı. Terörist ile beraber bombalı saldırıda kullanacağı 7 litre patlayıcı nitelikte sıvı ele geçirildi.

E.K'nin terör örgütü PKK'nın sözde "Özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.
Ayrıca E.K. ifadesinde Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce "Şervin" kod adlı örgüt mensubunun Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti.
"Şervin" kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye'deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt mensuplarından sorumlu olduğu, Türkiye'ye gönderilen teröristlerin ayarlamasını yaparak eylem yerlerini belirlediği tespit edildi.

"Şervin" kod adlı teröristin Uman Derviş olduğu belirlendi
Teröristlerin ifadelerine göre araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçlerince "Şervin" kod adlı teröristin, 2016'da kamuoyuna yansıyan, "YPG genel merkezini Prag'da açtı" haberlerindeki fotoğraflarda yer alan terör örgütü PYD/YPG'nin sözde üst yöneticisi Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi.
Öte yandan, Adana’da gözaltına alınan ve itirafları ile sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristlerden sorumlu örgüt mensubunun Uman Derviş olduğunun tespitini sağlayan terörist ise tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Herkese çip takacak deniyordu! Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı
Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar
İstanbul Valiliğince, Küçükçekmece'deki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! 111 tutuklama
Edirne'de vaka sayıları yüzde 90 düştü, tablo yeşile döndü
Bedelli askerlik kaç gün 2021 kaç para oldu?
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Ali Koç imza töreni için tarih verdi
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklamalar Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan duyurdu
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Polise iftiraya verilen beraat bozuldu
Yorumlar