Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpıp takla atarak karşı şeride geçti

ESKİŞEHİR'de seyirde halinde iken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu çok sayıda takla atan otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

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Kaza, Eskişehir-Kütahya karayolu Eskişehir Orman Fidanlığı yakınlarında gerçekleşti. Kütahya istikametine seyir halinde olan 35 AJB 742 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücünün hâkimiyetinden çıktı. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp çok sayıda takla atan otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Taklanın etkisiyle yan duran aracın sürücüsü Gülistan A. hafif yara aldı. Kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri sürücüyü ayakta tedavi etti. Çarpmanın etkisiyle araçta ve aydınlatma direğinde hasar oluştu