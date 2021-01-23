BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  YEREL

Tunceli’de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi

Son günlerde düşen Covid-19 vaka sayılarıyla gündeme gelen Tunceli’de bir kişide mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi.

Abone ol

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de özellikle hafta sonu kısıtlamaları sayesinde Covid-19 vakasında yüzde 80'e yakın bir düşüş yaşandı. Vakaların düşmeye başladığı kentte ise ilk defa mutasyona uğramış virüs tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, bir doktor, görevli gittiği il dışı dönüşünde boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunda hekimde mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine doktor ile temasta bulunduğu 4 kişi karantinaya alındı. Tunceli’de mutasyona uğramış ilk vaka tespit edilmesiyle birlikte mevcut düşüşün sürmesi için alınan tedbirlere herkesin uyması istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arsene Wenger'den Mesut Özil yorumu: Ocak ayının en büyük transferi
2. dönem ne zamam başlıyor 2021 geri sayım MEB sayacı
Eksik Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Ahmet Hakan yazdı: Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı
Erdoğan ile görüşen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıkladı ilk kabine toplantısında
Ergenekon davası sanığı Seyhun Zaim Pierre Loti'de öldürüldü
Hulusi Akar: Milli muharebe uçağımızı yapacağız
ABD askerleri yerlerde yattı Biden'ın eşi kurabiye ile özür diledi
Mevlüt Çavuşoğlu: AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük
Beşiktaş'ın Hulk'a yaptığı teklif ortaya çıktı
Yorumlar