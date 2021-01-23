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Ahmet Hakan yazdı: Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Binali Yıldırım'ın AK Parti’nin bir il kongresinde yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Yıldırım'ın, "Yalan mıydı Ergenekon? Yalan mıydı Balyoz?" açıklamasını eleştirdi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı' başlığıyla yayımlanan yazısında 'Ergenekon davası' ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.  Ahmet Hakan, yazısına "Binali Yıldırım, AK Parti’nin bir il kongresinde yaptığı konuşmada şöyle demiş: İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler." sözleriyle başladı.

"Peki yanlış nerede?"

"Buraya kadar söyledikleri doğru. Gerçekten de..." diyen Hakan, şöyle devam etti: AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı. Gerçekten de... 2007’de AK Parti’ye cumhurbaşkanı seçtirtmediler. Peki yanlış nerede?

Binali Yıldırım’ın şu cümlelerinde: “Yalan mıydı Ergenekon? Yalan mıydı Balyoz?” Bu iki soruya verilecek tek bir yanıt var: Evet, yalandı. Binali Yıldırım, Ergenekon ve Balyoz’un, FETÖ’cüler tarafından ortaya atılan yeryüzünün en planlı, en sinsi, en komplocu yalanı olduğu gerçeğini atlamış sanırım. FETÖ’cüler, AK Parti iktidarına yönelik vesayetçilerin tutumlarını bahane ederek... Balyoz ve Ergenekon kumpasını çevirdiler.

"Atlamış sanırım"

Binali Yıldırım, Ergenekon ve Balyoz’un, FETÖ’cüler tarafından ortaya atılan yeryüzünün en planlı, en sinsi, en komplocu yalanı olduğu gerçeğini atlamış sanırım.

FETÖ’cüler, AK Parti iktidarına yönelik vesayetçilerin tutumlarını bahane ederek... Balyoz ve Ergenekon kumpasını çevirdiler. Ve bu kumpaslar sayesinde de boşalan tüm pozisyonları doldurdular. Ve böylece... İktidara karşı darbe yapmaya yeltenecek kıvama bile geldiler.

"Ergenekon’a ve Balyoz’a sahip çıkıyor gibi görünmemesi gerekir"

Binali Yıldırım’ın, AK Parti’ye karşı sistemin yaptığı haksızlıkları, dirençleri, zorlamaları dile getirmesine kimse bir şey diyemez. Ama bunu yaparken FETÖ uydurması olan Ergenekon’a ve Balyoz’a sahip çıkıyor gibi görünmemesi gerekir. Binali Yıldırım’ın asıl kastının bu olmadığını ve bu konuda bir düzeltme yapacağını düşünüyorum. Unutulmasın ki: Ergenekon ve Balyoz kumpaslarından çok çekmiş onca masumun ahı hâlâ arşa yükselmekte.

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