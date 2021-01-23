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ABD askerleri yerlerde yattı Biden'ın eşi kurabiye ile özür diledi

Demirören Haber Ajansı

Başkan Joe Biden, ABD Kongre Binası’nda yemin töreni günü görevli bazı Ulusal Muhafızlar’ın otoparkta uyumasından dolayı sonra özür diledi. First Lady Jill Biden ise askerlere Beyaz Saray'dan hediye olarak kurabiye getirerek bazı birliklere şahsen teşekkür etmek için ziyaret etti.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde güvenliği sağlamak için başkent Washington DC'de güvenliği sağlaması için 25 binden fazla asker gönderilmişti. Tören bitimiyle yer sıkıntısı çekildiği için yakındaki bir garajda uyumak zorunda kalan Ulusal Muhafızlar’ın yerde yattığı fotoğraflar tepki çekti.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, Biden dün Ulusal Muhafız Büro şefini aradı ve yaşanan durum için özür diledi. Diğer yandan First Lady Jill Biden ise askerlere sepetler içinde Beyaz Saray'dan hediye bisküvi getirerek "Ben sadece beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize teşekkür etmek istedim" dedi.

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