Mevlüt Çavuşoğlu: AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük

"AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük." diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlacaktır" düşüncesini dile getirdi.

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"Gümrük Birliği mutabakının güncellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, "Bizim açımızdan birinci konu YPG'ye desteğin kesilmesi" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Brüksel'de yaptığı görüşmeler için "Birlikte her düzeyde çalışmaya devam etme konusunda mutabıkız." diye konuştu.

Geçtiğimiz gün Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüştü. Ziyaretinin ikinci gününde Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki temaslarını gazetelere değerlendirdi.

S-400, NATO, Gümrük Birliği...

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşluğu, devamında şunları kaydetti: Bu dialog artarak devam edecek. Gümrük Birliği mutabakatının güncellenmesi gerektiğini herkes söylüyor. Detaylarını Mart zirvesi öncesi ve sonrasında birlikte ele alacağız. Devam eden reform çalışmalarının da Avrupa Birliği ile pozitif atmosfere katkı sağlayacaktır.

S-400 konusunda NATO çatısı altında komisyon kurma teklifimizin geçerli olduğunu kendisine hatırlattık. Nato Genel Sekreteri ABD’nin kabul etmesi halinde bu teklife olumlu bakıyor.