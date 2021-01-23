'Kızına tecavüz ediyorum' deyip kadını hayattan koparmıştı! Saldırıya uğradı
ANTALYA'da Çiğdem Yaylak'ın telefonla arayan annesine 'kızına tecavüz diyorum' diyen ve genç kadının olayın travmasıyla intihara teşebbüs ederek yüzde 99,9 engelli kalmasına neden olan Murat K. saldırıya uğradı.
Antalya'da Çiğdem Yaylak'ı (29) çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alıp götürdüğü marangoz atölyesinde tecavüz ettiği iddia edilen ve olayın travmasıyla intihara teşebbüs ederek yüzde 99,9 engelli kalmasına sebep olduğu öne sürülen Murat K. (36), saldırıya uğradı.
"Sokağa çıkamaz hale geldik"
İş yerinin önünde kimliği belirsiz kişilerin darbettiği Murat K., "Cep telefonumu açamıyorum. Binlerin üzerinde tehdit mesajları geliyor. Ailem ve ben sokağa çıkamaz hale geldik" diye konuştu. İşte infial yaratan olayın geçmişi ve detayları...
Olay, 30 Eylül 2019 tarihinde Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Çiğdem Yaylak, iddiaya göre, iş bitimi patronunun söylemesi üzerine Murat K. isimli müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzerine yola çıktı.
"Dövüp marangozhaneye götürdü"
Durağa gelindiğinde Murat K., araçtan inmesine izin vermediği Çiğdem Yaylak'ı dövdü. Ardından kadını otomobiliyle marangozhanesine götürdü. Burada kadını dövmeyi sürdüren Murat K., direnmesine rağmen Çiğdem Yaylak'in kıyafetlerini zorla çıkardı.