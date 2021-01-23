'Kızına tecavüz ediyorum' deyip kadını hayattan koparmıştı! Saldırıya uğradı

Antalya'da Çiğdem Yaylak'ı (29) çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alıp götürdüğü marangoz atölyesinde tecavüz ettiği iddia edilen ve olayın travmasıyla intihara teşebbüs ederek yüzde 99,9 engelli kalmasına sebep olduğu öne sürülen Murat K. (36), saldırıya uğradı.