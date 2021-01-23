Fenerbahçe'ye Bright Osayi-Samuel müjdesi! Golcü transferi yolda

Fenerbahçe, 23 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz kanat için kulübü Queens Park Rangers ile yaptığı görüşmelerde oyuncunun devre arası takıma katılması için anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek Osayi-Samuel için sezon sonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaştığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli takım, 23 yaşındaki oyuncunun devre arası takıma katılması için kulübü Queens Park Rangers (QPR) ile anlaşmaya vardı.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, transfere ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Fenerbahçe 1,1-5 hafta önce Osayi-Samuel ile anlaştığını açıklamıştı. Fakat Fenerbahçe'nin oyuncuyu devre arasında da getirebilir demiştik. QPR ile görüşmeler sürüyordu. Kulüpler anlaşmaya vardı diyebiliriz. Fenerbahçe belli bir cüzzi miktarda bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacak.

''Kısa süre içerisinde de resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor''

Sözleşmesi biten oyuncuya neden bonservis ödeniyor? Soranlar olabilir. Şunu söyleyeyim. Zaten bir kanat transferi kesinlikle yapacaktı Fenerbahçe ve burada bir maliyet ortaya çıkacaktı. Bu maliyeti çok daha makul fiyata Osayi-Samuel için yaptı Fenerbahçe. İngiliz kulübünün de bazı talepleri vardı bu transfer için orta nokta bulundu. Kısa süre içerisinde de resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin kanat transferiyle ilgili..."

13 gol ve 13 asist

Bright Osayi-Samuel, 4 sezondur formasını giydiği Queens Park Rangers'ta 115 maça çıktı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda 13 gol ve 13 asist katkısı verdi.

Forvet için Moussa Marega

Forvet takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe'nin, sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan Moussa Marega ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını menajerlerine sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı Mesut Özil hamlesinden sonra forvet takviyesi için de girişimlere başladı. Gelecek sezonun transfer hamlelerini şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, Porto ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega'yı gündemine aldı.