Üvey babadan 17 yaşındaki kıza taciz: Senden çocuğum olsun istiyorum

İSTANBUL'da yaşanan olayda alkollü üvey baba, genç kızı taciz etti. Üvey baba, genç kıza "senden çocuğum olsun istiyorum" diyerek eve kilitledi. Genç kız yaşadıkları karşısında sessiz kalmadı. Üvey baba Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Abone ol

İstanbul'da gerçekleşen olayda 17 yaşındaki genç kız D.T., anne ve babası boşanmış, annesi İ.G. ile evlenmişti. Annesi ve üvey babasıyla aynı evi paylaşan genç kız, annesinin evde olmadığı bir gün hayatının şokunu yaşadı. 39 yaşındaki İ.G., alkol tükenmeye başladı ve D.T.'e alkol teklif etti. Rahatsız olan genç kız odasına çekilerek uykuya daldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkollü üvey baba, genç kızın odasına daldı. Uykuda olan genç kız, gözlerini açınca üvey babasının kendisini taciz ettiğini fark etti. Çığlıklar içinde kalkan D.T., üvey babasına karşı koydu. İ.G., kendisini affetmesini, her şeyin bir anda olduğunu dile getirerek özür dilemeye başladı.

"Senden çocuğum olsun istiyorum"

Sabah'ın haberine göre; tacizci üvey baba, eşinin kızını taciz edip özür dilemesinin ardından şok sözler sarf etti. İ.G., "Senden çocuğum olsun istiyorum" diyerek genç kıza ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edildi. Evden çıkmak isteyen D.T., kapının kilitli olduğunu fark etti. Zor uğraşlarla evden kaçan genç kız, üvey babasını şikayet etti.

32 yıl hapsi istendi

Şikayetin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan İ.G., ilk olarak üzerine atılı suçlamaları reddetti. Köşeye sıkışan üvey baba, yaşanan olayların tümü itiraf ederek pişmanlığı dile getirdi. Savcılık, İ.G., hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.