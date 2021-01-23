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Avrupa'da Türk derbisi: Fenerbahçe, Galatasaray'la eşleşti

Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finali, Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, organizasyonun çeyrek finalinde eşleşti.

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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımını 75-65 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Bourges Basket ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-14 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, devre arasına 38-35 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Galatasaray, üçüncü periyotunu 54-49 önde kapattığı karşılaşmayı 75-65'lük skorla kazandı.

Altıncı maçında üçüncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi ve B Grubu lideri Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşti.

Eşleşme iki maç üzerinden 17-19 Mart tarihlerinde ve pandemi nedeniyle tek bir merkezde oynanacak.
 

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