Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yorumuna tepkiler çığ gibi: Bunun adı edepsizlik

Burak Yılmaz'ın Mesut Özil için yaptığı ''Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim.'' sözleri büyük tepki çekerken içlerinden en dikkat çekeni Emre Bol'un yaptığı yorum oldu.

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Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de sürdüren Burak Yılmaz, Fanatik ile yaptığı Instagram Canlı yayınında kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 3,5 yıl için renklerine bağladığı Mesut Özil transferi için yaptığı yorum büyük tepkiyle karşılandı. Burak Yılmaz, ''Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim.'' şeklinde yorumda bulundu.

Burak Yılmaz, dün akşam saatlerinde yaptığı yorumla herkesin eleştirisine maruz kaldı. Twitter'da Burak Yılmaz TT olurken futbolseverler golcü futbolcunun Mesut Özil'e milli takım üzerinden göndermede bulunmasını haksız bir eleştiri olarak yorumladı. İşte Burak Yılmaz'a olan tepkiler...

Abdülkerim Durmaz: 'Abi Burak'ın söyledikleri için ne diyorsun?' diye soruyorlar. En büyük kariyeri Lillespor'da oynamak olan birinin bir dünya starını kıskanmasını niye yorumlayayım?

Mehmet Ayan: Mesut'un Alman Milli Takım'ı ailevi bir tercihti. Mesut'u prim pazarlığı, kumar ve silah meselelerinin içerisinde bir aktör olarak gördüğümüz zaman o çocuk ilerleyebilir miydi?

Emre Bol: Milli Takımı’n en sıkıntılı olduğu dönemler Burak’ın olduğu dönemlerdir. Hangi dönemler? İşte içerde kumar partilerinin olduğu dönemler, birbirlerinin ağzına silah sokulduğu dönemler, prim pazarlıklarının yapıldığı dönemler. Bunun adı kıskançlık, edepsizlikten başka bir şey değildir! Sanane ya sanane! Mesut napsaydı senin gibi sürekli formaları mı öpseydi şak şuk şak şuk?

Turgay Demir: Mesut Özil D.Türkistanlı soydaşlarına sahip çıktığı için Avrupa’da istenmez adam ilan edildi, yüreğin yetiyorsa aynı delikanlılığı sen göster de görelim Burak Yılmaz. Üç kuruş fazla prim almak için Milli Takım’da kavga çıkaranlar, kumar oynayanlar, alem yapanlar utanmadan milliyetçilik taslıyor. Gerçekten bir büyük futbolcu gelmiş.. Hoş gelmiş... Tıpkı Hagi, Alex, Gomez gibi gözümüzün pasını silecek... Bu ne kıskançlıktır!? Çok açık söylüyorum Mesut Özil’in gelişi bazılarında öyle bir yara açmış, öyle bir hazımsızlık yaratmış ki... Van Gölü’nün sodalı suyunun tamamını içseler belki hazmederler... Sen Mesut Özil’e ancak belden aşağı vurursun Burak kardeşim çünkü kariyerin gelse gelse anca Mesut’un beline kadar gelir daha yukarı çıkmaz...