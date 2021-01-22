Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (22 Ocak Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 163 bin 342 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, can kaybı 24 bin 789 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ocak 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 163 bin 342 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 734 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 149 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye çıktı.

Toplam test sayısı 28 milyon 195 bin 901'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, vefat sayısı 24 bin 789, ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.1, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.