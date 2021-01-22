Galatasaray yeni transferi Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen 21 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Genç futbolcu, alt yapısından yetiştiği Sparta Rotterdam’dan İngiliz ekibine 3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Halil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da oynuyor.

İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 21 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi. Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Halil'i sarı-kırmızılı kulübün yetkilisi karşıladı.