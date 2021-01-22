Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e gönderme

Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yöneltilen soru üzerine "A Milli Takım forması altında savaşmış arkadaşlarımla ilgili soru varsa onları cevaplamak isterim." dedi.

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Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de sürdüren Burak Yılmaz, Fanatik ile yaptığı Instagram Canlı yayınında kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yöneltilen soru üzerine tartışılacak bir cevap verdi.

BURAK YILMAZ'DAN MESUT ÖZİL'E A MİLLİ TAKIM GÖNDERMESİ

Yılmaz, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın bu yanıtı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya hesapları üzerinden ünlü golcüye tepki gösterdi.