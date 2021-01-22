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Türkiye bir ülkeye daha kapılarını kapattı

Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle daha önce İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla, artan vakalardan sonra Brezilya ile de uçuşların geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

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İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyada tedirginlik yaratan mutasyonlu koronavirüs nedeniyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile durdurulan uçuşlara bir ülke daha eklendi.

Brezilya'da mutasyonlu koronavirüs artış gösterdi
Koronavirüsün en çok etkilendiği ülkelerden biri olan Brezilya'da da mutasyonlu koronavirüs vakaları artış gösterirken, Türkiye bu duruma karşı tedbir aldı.

"Brezilya da eklenmiştir"
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" dedi.

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