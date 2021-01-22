Melih Gökçek ve eşi aşı oldu ortalık fena karıştı? Gökçek hangi kriterle aşı yaptırdı?
ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek ve eşi koronavirüs aşısı yaptırdı. Sağlık çalışanı ya da 85 yaş üstü olmayan Gökçek ve eşi Nevin Gökçek'in aşı olabilmesi tepkilere neden oldu.Abone ol
ÇİN'den alınan CoronaVac aşısı vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Önce sağlık çalıyanları ardından 90 yaş üzeri kişiler aşılandı. Şu anda ise 85 yaş üzeri vatandaşlara aşı yapılıyor. Aşıda 'torpil' iddiaları sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek'in de aşı olması şaşkınlık oluşturdu.
Sağlık çalışanı da değil 85 yaş üstü de
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek eşiyle beraber koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. 85 yaş üzeri ve sağlık çalışanı olmayan Gökçek'in aşı olabilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gökçek'in aşı sonrası açıklaması ise şöyle:
KARI-KOCA BİZ DE COVİD-19 AŞIMIZI YAPTIRDIK.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 22, 2021
BU DA AŞI HATIRASI⤵️
RABBİM TÜM HASTA OLANLARA ACİL ŞİFALAR VERSİN,
BUNDAN SONRA DA
HİÇ KİMSEYİ HASTALIKLA İMTAHAN ETMESİN, ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI BİR AN ÖNCE SELAMETE ÇIKARSIN İNŞAALLAH... pic.twitter.com/krmcbv7zMH