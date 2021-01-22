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Çin aşıları pazar sabahı Türkiye'ye geliyor! 190 milyon doz Coronavac aşısı birden

TÜRKİYE'nin satın aldığı Çin aşısının ikinci partisi hafta sonu Türkiye'ye geliyor. Teslimat gecikmezse 10 milyon doz aşı pazar sabahı Türkiye'de olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti Sinovac aşısının bu hafta sonu Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. NTV'nin haberine göre aşıların pazar sabahı Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Çin'den yarın yola çıkacak aşıları taşıyan kargo uçağı pazar sabahı Türkiye'ye ulaşacak.

10 milyon doz geliyor...

İlk partide Çin'den 3 milyon doz gelmişti. Yeni partide ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece Türkiye toplamda 13 milyon doza ulaşmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

"Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek."

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