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Fransa ilaç devi Pfizer'a aba altından sopayı gösterdi

Anadolu Ajansı

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, aşı teslimatında gecikme yaşanacağını söyleyen ilaç firması Pfizer'a tepki göstererek, "Verilen taahhütlere saygı gösterilmeli. Aksi takdirde ceza veya yaptırım uygulanabilir." dedi.

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Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Europe 1 radyosunda, Amerikan ilaç firması Pfizer'ın aşıların teslimatında 3-4 hafta gecikme yaşanacağı açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pfizer firmasının yetkilisini aradığını ve aşı tedarikinde yaşanan gecikmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Beaune, İtalya'nın bu konuda yasal yollara başvurmasına ilişkin soruya, "Amaç 2 yıl sürecek bir dava açmak değil, dozların şimdi teslim edilmesi. Dozların hemen gelmesi için Pfizer'a baskı uygulamak daha etkili bir yöntem." yanıtını verdi.  

Beaune, 25 Ocak'tan itibaren teslimatın normal ritminde devam edeceğini belirterek "Avrupalılar olarak bu laboratuvarlarla sözleşmeler imzaladık. Verilen taahhütlere saygı gösterilmeli. Aksi takdirde ceza veya yaptırım uygulanabilir." dedi.

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