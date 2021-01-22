HDP'li Ayhan Bilgen 'acilen sağlanmalı' deyip uyardı: Camlar kırılır, canlar acır
'Kobani soruşturması' kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, "Acilen kimseyi dışlamayan yeni bir barışçıl Misak-ı Milli stratejisi ile Kürtler ve Türklerin kader birlikteliği sağlanmalıdır." açıklaması yaptı.Abone ol
Bir süredir HDP'ye alternatif bir parti kuracağı konuşulan HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Kapatılsın' tartışmasında HDP'ye yönelik çağrı yapan Bilgen, "Acilen çatı partisi konseptine dönüşün yol haritasını toplumsal tartışmaya açmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan "Türkiye dış basıncı iç dinamiklerle dengeleyemezse camlar kırılır, canlar acır." düşüncesini dile getirdi.
Ayhan Bilgen'nin paylaşımları şöyle:
'Çatı partisi konsepti' çağrısı
- Parti kapatma konusu hukuk ve siyasi boyutundan önce toplumsal boyutu ile ele alınmalıdır. HDP acilen çatı partisi konseptine dönüşün yol haritasını toplumsal tartışmaya açmalıdır.
-Dış Kürtler konusu en az dış Türkler konusu kadar Türkiye’nin geleceğini belirleyecek önemdedir.
Türkiye dış basıncı iç dinamiklerle dengeleyemezse camlar kırılır, canlar acır. Acilen kimseyi dışlamayan yeni bir barışçıl Misak-ı Milli stratejisi ile Kürtler ve Türklerin kader birlikteliği sağlanmalıdır.
"Kobanê için tekrar etmemesi gerekir"
- 31 Mart vakası doğru analiz edilseydi 15 Temmuz’da bir benzeri tekrarlanmayabilirdi. Aynı şekilde Cumhuriyetin ilk dönem zorlukları içerisinde yönetilemeyen Musul vilayeti tablosunun benzerinin önümüzdeki günlerde Kobanê için tekrar etmemesi gerekir.