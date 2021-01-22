Hırvat golcü Antun Maglica Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor son olarak Çin 2. Lig ekibi Guizhou Zhicheng forması giyen 29 yaşındaki Hırvat golcü Antun Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor hücum bölgesine takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Çin 2. Lig ekiplerinden Guizhou Zhicheng forması giyen 29 yaşındaki Hırvat golcü Antun Maglica ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, forvet – kanat bölgesi oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Anton Maglica’ya hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.