Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı! Önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76 yaşında vefat eden tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu olarak bilinen Niyazi Birinci’nin cenaze namazına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için Eyüpsultan Camii’nde düzenlenen cenaze törenininde kısa bir konuşma yaptı. ''Aziz müminler, beyefendiler, hanımefendiler..." diye seslenen Erdoğan, şunları kaydetti: Musallada mahlas adıyla bildiğimiz, Yavuz Bahadıroğlu olarak bildiğimiz değerli kardeşim, değerli büyüğüm Allah kendilerine rahmet eylesin, cennetiyle müşerref eylesin. Bir fikir insanıydı. Kaleminden iltisap sapma olmadı. Yaşadı ve yaşattı. Hakka uğurluyoruz. Ben ailesine, dava arkadaşlarına sabırlar diliyorum.