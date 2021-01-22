Melike İpek Yalova kimdir nereli kiminle evli?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan Hekimoğlu karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Müjgan Hekimoğlu (Akkaya) kimdir, gerçek adı nedir? Melike İpek Yalova kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Müjgan Hekimoğlu karakterini kim canlandırıyor?

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Perşembe günleri ATV'de izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Müjgan Hekimoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan Hekimoğlu karakterini "Melike İpek Yalova" canlandırmaktadır.

Melike İpek Yalova kimdir: Melike İpek Yalova (d. 29 Nisan 1984, İstanbul) Türk oyuncu. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam etmektedir.

Hangi dizilerde rol aldı: 2011 : Muhteşem Yüzyıl : İsabella Fortuna : TV dizisi

Yön: Taylan Biraderler : Show TV

2012-2015 : Karadayı : Ayten : TV dizisi

2016 : Hayat Şarkısı : Suzi : TV dizisi : Kanal D

2017 : Çember : Leyla : TV dizisi : Star TV

2018 : Can Feda : Doktor Seher : Film

2018 : İnsanlık Suçu : Cevher Akışık : TV dizisi : Kanal D

2019- : Bir Zamanlar Çukurova : Müjgan Hekimoğlu : TV dizisi