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AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman nasıl girilecek?

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği 3, 5 ve 7. yarı yıl dersleri için AÖF güz dönemi final sınavı 23 Ocak tarihinde başlayacak, 25 Ocak'ta sona erecek.

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2020-2021 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavları öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında sınav tarihleri paylaşıldı.

Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları:

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.

AÖF final sınavı ne zaman: Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.

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