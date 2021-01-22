AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman nasıl girilecek?
Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği 3, 5 ve 7. yarı yıl dersleri için AÖF güz dönemi final sınavı 23 Ocak tarihinde başlayacak, 25 Ocak'ta sona erecek.Abone ol
2020-2021 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavları öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında sınav tarihleri paylaşıldı.
Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları:
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.
AÖF final sınavı ne zaman: Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
AÖF sınav giriş belgesi sorgulama:
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.