MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'den Davutoğlu'nun Bahçeli sözlerine tepki

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘Bahçeli’nin Türk dünyasına yaptığı ne var?’ paylaşımına tepki göstererek, “Genel Başkanımızın Türk dünyası için neler yaptığını Ahmet Davutoğlu’na ispat etmek zorunda değiliz” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından, “Bahçeli’nin Türk dünyasına yaptığı ne var?” şeklindeki paylaşımına MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül tepki gösterdi.

Levent Bülbül, “Dün itibariyle sosyal medyada yer alan Sayın Genel Başkanımıza yönelik olarak “Türk dünyasında ne hizmeti var ki şu ana kadar?” şeklindeki atmış olduğu mesaj ve tweetleri kabul etmek mümkün değil. Ahmet Davutoğlu’nun başka birtakım dertleri olduğunu ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik olarak geçmişten bugüne çok ciddi hasmane bir tutum içerisinde olduğunu ve bunun aslında MHP’ye yönelik değil, Türk milletine ve Türk milliyetçiliğine yönelik alerjisinden kaynaklandığını açık bir şekilde görüyoruz. Ahmet Davutoğlu, Türkiye’yi stratejik derinlik deyip stratejik kara çukurların içerisine düşüren dış politikanın mimarlarındandır” dedi.

Bülbül, “MHP olarak bizim ona ‘Serok Ahmet’ dememizin birtakım sebepleri vardır” diyerek, şöyle konuştu:

“Bu noktada hiç iyi hatıralarımızın olduğunu söyleyemeyiz. Genel Başkanımızın Türk dünyası için neler yaptığını Ahmet Davutoğlu’na ispat etmek zorunda değiliz, fakat Türk dünyasından ve Türk’ün yaşadığı bütün coğrafyalardan Genel Başkanımıza ve milliyetçi harekete duyulan teveccüh ve sevgiyi cümle alem bilmektedir. Bu gönül coğrafyamızda, Turan coğrafyasında milliyetçi ülkücü hareket, fikirleriyle, lideriyle, Başbuğ Alparslan Türkeş, bugünkü lider Devlet Bahçeli, Türk dünyasının lideri olarak kabul edilmektedir. Bu noktada Ahmet Davutoğlu bir ithamda bulunmuştur. Milliyetçi hareketin bu noktadaki değerlerine karşı savaş içerisindedir. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir.”

"Ahmet Davutoğlu’nun bu noktada söyleyecek bir sözü yoktur"

Davutoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Bülbül, "Barzani referandumu yapılır, Kerkük’te Türkmenler yok sayılmaya çalışılır. Kuzey Irak’ta yapılan referandumda kalkar Türkmenlerin karşısında yer alır. Suriye ve diğer meselelerde de aynı şekilde. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu’nun bu noktada söyleyecek bir sözü yoktur. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Kendisi bağlantı içerisinde oldukları yapılarla Türkiye’nin milli ve yerli yolda gidişini engellemeye ve bunu aksatmaya yönelik faaliyetler içerisindedir. Bunu milletimiz en iyi şekilde takdir edecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.