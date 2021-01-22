ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri online final sınavları ile ilk dönem sınavlarını tamamladılar. Sınavlara katılan adaylar sonuçlar için kurumdan gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları için geri sayım sınavların sona ermesinin ardından başlamıştı. ATA AÖF sınavlarına katılan binlerce aday sonuçlar için Atatürk Üniversitesi’nden gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ve nerede açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavlarda adaylar sorumlu bulundukları alanlardan sınava tabii tutulmuştu. Vize sonuçlarının 10 gün içerisinde erişime açıldığı göz önüne alınırsa final sınavı sonuçlarının da 25 Ocak’a kadar erişime açılması bekleniyor.

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Final sınavı soruları ve cevap anahtarı ise 16 Ocak’ta sınava katılan öğrencilerin erişimine açılmıştı.

Başarısız ders notu olan FF sınırında değişikliğe gidildi. Önceki dönemde 30 olan geçme sınırı 35’e yükseltildi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.