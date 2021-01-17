Lale Cangal kimdir kaç yaşında Lale Cangal çocuğu

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Issız Adam filmi ile çok geniş kitlelere tarafından tanınan oyuncu Cemal Hünal. 44 yaşında olan Cemal Hünal aslen İstanbullu. 2011 yılında Lale Cangal ile evlenen oyuncunun Doğan Atilla adında oğlu var. Peki Cemal Hünal hangi dizi ve fimlerde rol aldı?

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 heyecan dolu bölümleri ile başladı. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de oyuncu Cemal Hünal oldu. Issız Adam dizisi ile ünlenen ve geniş kitleler tarafından takip edilen oyuncu Cemal Hünal Survivor 2021 ünlüler kadrosunun en büyük yarışmacısı olacak. 2011 yılında Lale Cangal ile evlenen Cemal Hünal okçuluk ve atçılık sporları ile de oldukça ilgili. Dizi ve filmlerde uzun süre rol almayan Cemal Hünal bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden. Ayrıca Cemal Hünal'ın Doğan Atilla adında bir oğlu var.

Cemal Hünal kimdir: Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.

Oynadığı dizi ve filmler:

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim