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Sabah yazarı Babaoğlu: Fiyatlar hiçbir çıpaya bağlı olmaksızın her hafta zam görüyor

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, market ürünlerine gelen zamlarla ilgili eleştirilerde bulundu. Babaoğlu, "Son iki aydır fiyatlar hiçbir çıpaya bağlı olmaksızın her hafta zam görüyor, asıl market reformuna ihtiyaç var" değerlendirmesi yaptı.

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Babaoğlu yazısında, "Madem gündemimiz reform... Madem reformlara ihtiyaç var. Ben de bir reform öneriyorum. Çok acil olarak... Yetkililer uygun terimlerle adlandırsınlar... Ben 'market reformu' diyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir 'Durun!' deme vakti gelmiştir"

"Lafı evirip çevirmenin âlemi yok!" diyen Babaoğlu, "Özellikle son iki aydır fiyatlar hiçbir çıpaya bağlı olmaksızın her hafta zam görüyorsa... Aynı ürünler her markette farklı fiyatlardan satılıyorsa... Artık ucuz market zincirlerinde bile temel ihtiyaçlarla dolu bir torba için harcanan para can sıkar hale gelmişse... Bir "Durun!" deme vakti gelmiştir." düşüncesini dile getirdi.

Lafı evirip çevirmenin âlemi yok! Bir "Durun!" deme vakti gelmiştir. Büyüme temayülündeki yangının göründüğü noktaya işaret ediyorum.

"Yangının göründüğü noktaya işaret ediyorum"

Babaoğlu, "Ben vatandaşın ürünle karşılaştığı yere; büyüme temayülündeki yangının göründüğü noktaya işaret ediyorum. O yüzden 'market reformu' diyorum. Bir el atın da hale yola koyun şu meseleyi..." diye yazdı.

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