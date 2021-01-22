Fenerbahçelileri kızdıran montajlı Mesut Özil fotoğrafı! Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırdı

Mesut Özil’in kitap okurken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğrafta, Mesut Özil’in okuduğu kitabın kapağında “Sağlam İrade-Recep Tayyip Erdoğan” yazdığı görüldü ancak işin aslı başka çıktı. İşte haberin detayları...

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Fenerbahçe’nin, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’i Türkiye’ye getirmesi spor medyasının yanı sıra siyaset dünyasının da gündemine oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısında Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil üzerine konuşmuştu.

Öte yandan, rakip takım taraftarlarının sosyal medyada, Mesut Özil’in kitap okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta, Mesut Özil’in okuduğu kitabın kapağında “Sağlam İrade-Recep Tayyip Erdoğan” yazdığı görüldü.

Montaj olduğu ortaya çıktı

“12 Numara” adlı Twitter hesabı ve birçok Fenerbahçeli, paylaşılan o fotoğrafın montaj olduğunu ortaya çıkardı. Mesut Özil’in fotoğrafta okuduğu kitabın adının “Gib Alles Nur Nie Auf” olduğu görüldü. Fenerbahçeliler, Mesut Özil’in montajlı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasına ise sert tepki gösterdi. İşte o tepkiler...