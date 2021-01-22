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Milletvekillerine dönem sonu askerlik getiriliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifinin bugün meclise sunulacağını belirtti. Muş, yeni yasayla birlikte 'Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler' dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini söyledi.

Muş, "Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler" dedi. Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini söyledi.

Hayvan hakları yasası: Çip sistemi yaygınlaşıyor                                              Hayvan hakları yasasına ilişkin de değerlendirmede bulunan AK Partili Muş, "Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım'. Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız" dedi.

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