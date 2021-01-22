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Denizli'de babaannesini öldürmüştü! Cinayetin sebebi ortaya çıktı

DENİZLİ'de korkunç cinayette Mahmut Bodur (19), babaannesini kurşun yağmuruyla öldürdü. Bodur'un cinayeti 8 yıl önce anne- babasının boşanmasından babaannesini sorumlu tuttuğu gerekçesiyle işlediği öğrenildi. Katil torun sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi 2242 Sokak’ta meydana geldi. Honaz ilçesinde yaşayan Hatice Bodur, 3 gün önce oğlu Mevlüt Bodur ve torunu Mahmut Bodur'un yaşadığı eve geldi. Tekstil işçisi Mahmut Bodur, Hatice Bodur ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mahmut Bodur, evde bulunan tabancayı alıp, babaannesine kurşun yağdırdı.

Vücuduna 14 kurşun isabet etti                                                                            Vücuduna 14 kurşun isabet eden babaanne, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahmut Bodur da polis merkezine giderek, teslim oldu. Eve gelen polis ekipleri, babaannenin cansız bedenini buldu.

8 yıl önceki boşanmadan sorumlu tutmuş                                                          Gözaltına alınan torunun, emniyetteki ifadesinde, babaannesinin 8 yıl önce anne-babasının boşanmasına neden olduğunu söylediği öğrenildi.

Olayda kullandığı tabanca kime ait?                                                                    Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bodur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bodur'un annesi Fatma U. ile Isparta'da yaşadığı, 4 ay önce babasının yanına yerleştiği öğrenildi. Olayda kullandığı tabancanın ise dedesine ait olduğu ortaya çıktı.

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