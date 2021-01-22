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Fenerbahçe Mesut Özil çekimi için Devrek'te

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transferiyle Türkiye ve Devrek'i büyük bir sevince boğan Mesut Özil için Devrek’e gelen Fenerbahçe TV ekibi çekim yaptı.

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Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in, Fenerbahçe’ye transferini Zonguldak Devrek’te hemşerilerine soran Fenerbahçe TV ekibi, Devreklilerin memnuniyetini ekrana yansıttı. Devrek’in yöresel ürünleri olan bazlama, baston, beyaz baklava, simit, cevizli kömeçe de çekimlerinde yer veren kulüp televizyonu, Hışıroğlu Köyü Uzunalioğlu Mahallesi'ndeki evini çekerek komşularına Mesut Özil’i anlattırdı.

Mesut Özil ve Devrek Belediyesi tarafından yaptırılan Mesut Özil Spor Kompleksi'nde de çekimler yapan ekip, Başkan Çetin Bozkurt’tan çalışmalar hakkında bilgi ve Özil’in transferi hakkında görüşlerini aldı.

Başkan Bozkurt, “Mesut Özil bizim canımız, kardeşimiz. Dünya yıldızı. Onunla gururu duyuyoruz. Devrek’imizi dünyaya tanıttı. Bir Fenerbahçeli olarak onunla ayrıca bir gurur duyuyorum. Hiçbir zaman Türklüğünden ve Müslümanlığından ödün vermeyerek mazlum insanların yanında yer aldı” diye konuştu.

Ekip, Devrek Cumhuriyet Alanı’nda yaptığı çekimlerde de çocuklara Mesut Özil 67 yazılı Fenerbahçe forması, bayrak ve atkı dağıttı.

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