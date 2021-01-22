Ankara'da DEAŞ'ın infaz timi yakalandı! Operasyonda 5 kişilik infaz listesi ele geçirildi

ANKARA merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişi yakalandı. Emniyetten yapılan açıklamada çok sayıda dijital veri ve doküman ele geçirildiği paylaşıldı. Ele geçirilenler içerisinde 5 kişilik infaz listesinin de olduğu belirtildi.

Abone ol

Irak ve Suriye'de silahlı faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu bir kişinin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

'Kefele' adını verdiler! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ta DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterirken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına 'Kefele' adı altında para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik çalışma yapıldığı bildirildi.

Gizli tanığı öldürenler de gözaltılar içinde Gelen ihbar ve alınan gizli tanık ifadesi sonrası yabancı uyruklu bir kişinin DEAŞ mensupları tarafından öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen tümü yabancı ülke vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gece operasyonunda yakalandılar DEAŞ adına 2018 yılında yabancı uyruklu bir kişinin öldürülmesi olayına karışan ve haklarında gözaltı kararı verilen 10 örgüt üyesi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüphelilerin Ankara merkezli 3 ilde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gece vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet: Çok sayıda doküman ele geçirildi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 22 Ocak 2021 günü 2018 yılında meydana gelen bir cinayeti örgüt adına gerçekleştirdikleri ve örgüt mensubu ailelere 'kefele' adı altında para yardımı yaptıkları tespit edilen DAEŞ terör örgütüne üye 10 şüpheli, ilimiz merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri ve doküman ele geçirilmiştir" denildi.

İnfaz listesine ulaşıldı NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek, infaz görüntülerine de ulaşıldığını, örgüt evlerinde yapılan aramalarda 5 kişilik daha infaz listesinin bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.