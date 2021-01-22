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Sakarya'da kardan yapmak için 4 gün uğraştı! Gören hayrete düştü

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA'da yaşayan İbrahim Kurt'un 4 gün uğraşıp yaptığı kardan uçak görenleri hayret düşürdü.

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Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Kurt, yoğun kar yağışının ardından evinin bahçesinde biriken karları bir araya getirerek uçak yaptı. Geçen yıllarda arkadaşlarıyla birlikte kardan dev bir yılan ve gemi yapan İbrahim Kurt, koronavirüs salgını nedeniyle tek başına başladığı uçağı 4 günde tamamladı. İbrahim Kurt, 5 metre uzunluğunda, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kardan uçağın çizgilerinin ortaya çıkması için ise boya kullandı.

Hayatında hiç uçağa binmediğini söyleyen İbrahim Kurt, “Yamaç paraşütü yapıyorum. O yüzden uçuş konusunda meraklıyım. Hiç uçakla uçamadığım için kardan uçak yapmayı düşündüm. Yağışın da güzel yağmasıyla birlikte karı değerlendirmek için uçak yaptım. Uçağı 4 günde inşa ettim. Koronavirüsten dolayı topluluklar pek oluşmuyor, ben de bir yardımcı arkadaş çağırmadım. Bu yüzden yardımcı bulamayınca kar toplaması, inşa etmesini biraz uğraştırmasına rağmen 4 günde tamamladım” dedi.

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