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Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den flaş iddia: Suikast hazırlığı var

Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin Ulusal Kanal'da Deniz Adalı'nın sunduğu Odak Noktası programında ABD'nin Türkiye'de suikast hazırlığında olduğunu iddia etti.

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Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin Ulusal Kanal'da Deniz Adalı'nın sunduğu Odak Noktası programına konuk oldu.

Pekin, ABD'nin Türkiye'de suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etti. Pekin konuya ilişkin, “Devletin elinde istihbarat var, gerekli hazırlığı yapıyor” İfadelerini kullanması dikkat çekti.

 Pekin, “Suikast planlarında kimler var” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Türkiye'de toplumun sinir uçları var, kanaat önderleri var. O kanaat önderlerine suikast yaparsanız toplum ister istemez devlete tepki gösterir.”

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