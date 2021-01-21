Yok böyle bir şans! Balıktan dönerken buldu yanınca 2 milyon liranın sahibi oldu
Uzak Asya ülkelerinden Tayland'da genç bir balıkçı, balıktan dönerken sahilde 7 kilo ağırlığında taşa benzeyen cisim buldu. Gizemli taşı evine götüren balıkçı, zengin olduğundan haberdar değildi...
Tayland'da yaşayan 20 yaşındaki balıkçı Chalermchai Mahapan, teknesini 6 Ocak'ta güney Songkhla vilayetindeki Samila Plajı'na yanaştırmak için itmeye başladı. Bu sırada balıkçı yerde bir kaya parçası gördü. Kayaya yakından baktığında taşın değerli olabileceğinden şüphelendi. Chalermchai, ne olabileceğini anlamaya çalışmak için gizemli kayayı eve götürdü.
Komşusu, Mahapan'a bulduğu kütlenin balina kusmuğu olabileceğini söyledi. Mahapan kütleden aldığı küçük parçayı yakınca elindekinin ambergris olduğundan emin oldu. Mahapan yaşadıklarıyla ilgili "Buradaki yaşlı köylülere sorup da, onlar bana amberden bahsedene kadar bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu" dedi.
Kütledeki maddenin kesin tespiti için laboratuvara numune gönderilirken Chalermchai, "Ambergris bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" şeklinde konuştu. Elindeki maddeyi satmak için acelesi olmadığını söyleyen Mahapan, uluslararası alıcı bulabilmek için bir ajansla anlaştığını söyledi.
Daily Mail'in haberine göre 7 kilogramlık balina kusmuğunun 210 bin sterlin (Yaklaşık 2 milyon 138 bin TL) değerinde olabileceği belirtildi.
Geçtiğimiz aylarda Tayland'ın Nakhon Si Thammarat bölgesinde sahilde yürüyüşe çıkan 60 yaşındaki balıkçı Naris Suwannasang yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ambergris bulmuştu. Balina kusmuğunun 2.4 milyon sterlin değerinde olduğu belirtilmişti.
Ambergris (balina kusmuğu) parfümün kokusunun daha uzun süre dayanması için kullanılan kokusuz bir alkol olması nedeniyle, deniz hazinesi ve yüzen altın olarak kabul ediliyor.