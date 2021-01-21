Yok böyle bir şans! Balıktan dönerken buldu yanınca 2 milyon liranın sahibi oldu

Komşusu, Mahapan'a bulduğu kütlenin balina kusmuğu olabileceğini söyledi. Mahapan kütleden aldığı küçük parçayı yakınca elindekinin ambergris olduğundan emin oldu. Mahapan yaşadıklarıyla ilgili "Buradaki yaşlı köylülere sorup da, onlar bana amberden bahsedene kadar bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu" dedi.