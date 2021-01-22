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Edirne'ye yasa dışı yollarla getirildi! Uyuşturulmuş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı

TÜRKİYE'ye yasadışı yollarla getirilen Pomeranian cinsi 7 yavru köpek Edirne'de polis tarafından ele geçirildi.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla yurda sokulmuş 'Pomeranian' cinsi 7 yavru köpek ile Bulgarca yazılı 14 evcil hayvan pasaportu ele geçirildi. Araçta bulunan K.S. ve İ.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. 

7 yavru köpeğin ses çıkarmalarını önlemek için uyuşturulduğu belirlendi. Köpeklerden durumu ağır olan 4'ü tedavi altına alınırken, 3'ü yediemin olarak HAYTAP'a teslim edildi. Köpekleri teslim alan HAYTAP temsilcisi Zuhal Aslan, yavruların annelerinde olmaları gereken yaşta, satılmak üzere yasa dışı yollardan getirildiklerini ifade etti. Aslan, "Henüz bebekler. Aslında annelerinde olmaları gerekiyor ama maalesef satılmak ya da üretilmek üzere getiriliyorlar. Çok şükür ki getirenler yakalandı. Şimdi yavruları kliniğe götüreceğiz, öncelikle tedavileri yapılacak. Sonrasında da sahiplendirilmeleri yapılacak" dedi.


"Satışı yasaklanmalı"
Hayvan satışlarının yasaklanmasını öngören yasanın çıkmasını beklediklerini söyleyen Aslan, "HAYTAP'ın da çok şükür Gümrük Bakanlığı ile protokolü var ve sınırda yakalanan köpekler, kediler ya da kuşlar bize teslim ediliyor. Biz de bedelsiz sahiplendiriyoruz. Henüz satışları yasaklanmadı, yasanın çıkmasını bekliyoruz. Sonuçta bunlar mal değiller, canlar, satılmasına sonuna kadar karşıyız. Satışı yasaklanmadığı sürece ne yazık ki bu gibi olaylar devam edecek" diye konuştu. 


"Lütfen artık bunları bir can olarak görün"
Aslan, "Genelde bunlar yurt dışından getirilip üretiliyor ya da direkt satışa çıkarılıyor. El altından satılıyor. Gelişinde de verilişlerinde de yasal bir durum yok. Yeter artık bunu yapmayın, onlardan kazanacağınız para onların canına mal oluyor. Birçoğu daha bebekken anneden koparıldığı için bağışıklıkları çok düşük oluyor ve maalesef ki ölümle sonuçlanabiliyor. Lütfen artık bunları bir can olarak görün, mal olarak görmeyin. Satın almayın ve sahiplenin diyoruz bütün insanlara" ifadelerini kullandı.

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