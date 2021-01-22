Bitcoin'de 8 ay sonra en kötü seviyesi! Rekorlara veda

Bitcoin, sabah saatlerinde 28 bin 800 dolara kadar geriledi. Sonrasında 30 bin doların üstüne çıktı.

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2020'nin son çeyreğinde yükselişe geçen Bitcoin, 2021'in ilk günlerinde peş peşe rekorlar kırdı ve 42 bin doları geçtikten sonra düşüşe geçti. 1 haftadır düşüşünü sürdüren Bitcoin, 30 bin doların altına düştü. Bitcoin sabah saat 04.00 sularında 28 bin 800 dolara kadar düştü. Bu düşüş, Mart 2020 tarihinden bu yana yaşanan en büyük gerileme olarak kaydedildi.

Toplam piyasa

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa Perşembe erken saatlerde indiği 992 milyar dolardan yaklaşık 90 milyar dolar düşüşle 902 milyar dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Toplam 8.304 kripto para biriminin işlem gördüğü 32.727 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.