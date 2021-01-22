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İstanbul'da buz üstünde kaydı başına gelmeyen kalmadı! Sürekli unutuyor

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da 17 yaşındaki Polat Cebeci buz tutan yolda kaymak isterken yüz üstü düştü. Hafıza kaybı yaşayan genç, sürekli unutup aynı şeyleri tekrar soruyor.

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İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından evinin yakınındaki buz tutan yokuşta kaymaya çıkan 17 yaşındaki Polat Cebeci, yüz üstü düştü. Düşmenin etkisiyle alnını ve burnunu yere vuran kanlar içinde kalan Cebeci,  ambulansla hastaneye götürüldü. Hafıza kaybı yaşayan Cebeci'nin düşme anları ve sonrası arkadaşlarının çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.  Görüntülerde Cebeci yolda birkaç kez düşüyor. Burnundan akan kanı silmeye çalışırken  arkadaşlarına " Neredeyim ben. Kalkmak istiyorum ben. Hafızamı kaybettim galiba. Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Bayıldım mı?" gibi sorular soruyor.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene için giden Polat Cebeci, o anlarla ilgili olarak, "Arkadaşlarımın çektiği videolar var. Birkaç defa kaydıktan sonra yüz üstü düşmüşüm. Pazartesi günü düşmüşüm ama ben en son cumartesi gününü hatırlıyorum. Ondan sonrası rüya gibi geliyor.  Sürekli 'Bana ne oldu?' diye soruyorum. Sonra unutup tekrar aynı soruları soruyorum. Doktorlar ne söyledi ne sordu hiç hatırlamıyorum. Hastanedeki anılar bende yok. Rüyadan uyanmış gibiyim, o günü ve ondan önceki günü hatırlamıyorum. Bilgiler var ama o iki günü hatırlamıyorum." dedi. Herkese uyarılarda da bulunan Cebeci, "Buzda ayakkabınızla kaymayın. Düşerseniz daha kötü şeyler de başınıza gelebilir. Karın, kışın tadını da dikkatli çıkarın" diye konuştu.

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