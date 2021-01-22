Emeklilere müjde geldi! 2021 ocak ayı zam farkları bugün hesaplara yatırılıyor

Son dakika açıklaması yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların ocak ayına ilişkin zam farkları bugün hesaplarına yatırılacak.

Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz" dedi.

739 milyon lira ödeme

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.