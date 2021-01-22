İspanya’da Cizvit papazlarından cinsel taciz mağdurlarına özür

İspanya'daki Cizvit Tarikatı’na bağlı kurumlarda 1927 yılından bu yana 81'i çocuk, 21'i yetişkinin uğradığı cinsel tacizle ilgili, Cizvit papazlarından özür geldi.

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İspanya'daki Cizvit tarikatı yönetimi, tarikata bağlı kurumlarda 927 yılından bu yana 81'i çocuk, 21'i yetişkinin uğradığı cinsel tacizle ilgili,özür açıklaması yayınladı. Cizvit tarikatı, 1927'den beri 81 çocuğun ve 21 yetişkinin Cizvitler tarafından cinsel istismara uğradığını kabul ederek "Acı verici, utanç verici ve kederli" sözleriyle özür diledi.

Cinsel istismarın çoğu okullarda

Üyelerinin genellikle öğretmen olarak çalıştığı İsa Cemiyeti adlı Cizvit tarikatı, dün yayınlanan 24 sayfalık raporda istismarın çoğunun okullarda gerçekleştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada “Sessizlik kültürü ve gerçeklerle adil ve dürüst yüzleşmediğimiz için mağdurlardan ve toplumdan taciz nedeniyle özür dilemeyi öğrenmek istiyoruz. Ayrıca, bu yaralardan muzdarip insanların olduğunu ve hissettikleri acıyı artırmamaya çalıştığımızı da hatırlatmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Cinsel tacizleri Papa da kabul etmişti

Yayınlanan rapora göre, çocukları istismar eden 65 Cizvit’ten 48'i öldü. Hayatta kalan istismarcılardan dördü Cizvit üyeliğinden ayırlırken, 13'ünün de açılan davanın sonucunu bekliyor. 2018'de kendisinin Cizvit üyesi olduğunu açıklayan Papa Francis, Roma Katolik kilisesinin rahipler tarafından cinsel tacizle başa çıkmada başarısız olduğunu kabul etmişti.