Yavuz Bahadıroğlu neden öldü ölüm sebebi ne oğlu duyurdu

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti. Tarihi sevdiren adam olarak bilinen Yavuz Bahadıroğlu'nun ölüm haberini oğlu duyurdu. Peki 76 yaşındaki Yavuz Bahadıroğlu neden öldü, ölüm nedeni nedir? İşte Yavuz Bahadıroğlu'nın eşi çocukları ve kitapları...

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Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun ölüm haberi, başta ailesi ve yakın dostları olmak üzere sevenlerini üzdü. Bir süredir tedavi gören Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci 76 yaşında vefat etti. Babasının ölüm haberini ise oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Yavuz Bahadıroğlu kimdir, aslen nereli, eşi çocukları ve geride bıraktığı kitapları neler?

Yavuz Bahadıroğlu'nun hastalığı neydi: Yavuz Bahadıroğlu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. En son dün ameliyat olmuş, ameliyatı başarılı geçtiği söylenmişti.

Konuyu yakından takip eden Mücahit Birinci Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

Değerli kardeşlerim, babam Niyazi Birinci, sizin tanıdığınız müstear ismi ile Yavuz Bahadıroğlu aort genişlemesi sebebiyle ciddi bir ameliyata girmiş bulunmakta. Duanızı esirgemeyiniz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah... operasyondan çıktı.

Ancak aorta takılan stentin kaymasına müdahale edilmesine rağmen, böbrek ana damar girişini kan bastı. Dolayısıyla böbreğin tekrar çalışmasını bekliyoruz. Ciddi riski var. Dua bekleriz.

Değerli kardeşlerim, babam Yavuz Bahadıroğlu, Cenabı Hakkın takdiri ve siz sevdiklerinin de duası ile, başarılı bir ameliyat geçirdi. Tüm şifa bekleyenler ve babam için duaya devam inşallah...

Yavuz Bahadıroğlu kimdir: Yavuz Bahadıroğlu, 1945 senesinde Rize'de dünyaya geldi.

Gazeteciliğe 1971 senesinde İstanbul'da başladı.

Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı.

Ayrıca gazete, dergi ve şirket yöneticiliği de yapan Bahadıroğlu, gazetecilik yaparken çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı.

Asıl çıkışını ilk romanı "Sunguroğlu" ile yaptı. Ardından "Buhara Yanıyor" romanı, ülkenin en çok satan romanlarından oldu.

Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Yavuz Bahadıroğlu şu an Yeni Akit Gazetesi'nde köşe yazarlığını sürdürmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

1972 - Sunguroğlu I

1973 - Sunguroğlu II

1977 - Sunguroğlu III (Foça Korsanlarına Karşı)

1982 - Sunguroğlu Gemide İsyan

1982 - Sunguroğlu Çalınan Hazine

1982 - Sungurluoğlu Kaçırılan Prenses

1985 - Sunguroğlu Baskın

1985 - Sunguroğlu Kara Şövalye

1985 - Sunguroğlu Tuzak

1985 - Sunguroğlu Kaybolan Elçiler