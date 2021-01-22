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Liverpool evinde 68 maç sonra kaybetti

Sahasında Burnley'ye 1-0 mağlup olan Liverpool evinde 68 maç sonra kaybederken ilginç istatistikler ortaya çıktı.

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Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, Burnley karşısında sürpriz bir yenilgi aldı. Anfield'da rakibine 1-0 mağlup olan Jürgen Klopp'un ekibi, 68 maç sonra sahasında maç kaybetti. Öte yandan Liverpool'un ligdeki galibiyet özlemi de 5 maça çıktı. Kırmızılar son 5 maçtan 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Bu sezon deplasmanda ikinci kez kazanan Burnley ise Liverpool'u 1974'ten bu yana ilk kez mağlup etti. Burnley bu sezonki ilk deplasman galibiyetini yine 1-0'lık skorla Arsenal'a karşı elde etmişti.

Son 4 lig maçında da gol bulamayan Liverpool, 2000 yılından bu yana ilk kez dört maç üst üste gol atamadı. İngiliz devi bu sezon Premier Lig'deki son golünü 1-1 biten West Bromwich maçında kaydetmişti. Liverpool, 2021'de henüz ligde gol atamadı.

Ligde 34 puanla dördüncü sırada yer alan ve lider Manchester United'ın 6 puan gerisinde bulunan Liverpool ligde üst üste Tottenham ve West Ham United deplasmanlarına gidecek.

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