BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  GALATASARAY
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci Onyekuru ve Halil Dervişoğlu bombası

Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile 4.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ayrıca Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu bugün İstanbul’da olacak.

Abone ol

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Gençlerbirliği maçından sonra Henry Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Mohamed ve Visca transferlerini istediğini duyurmuştu. Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray'da Henry Onyekuru ile İrfan Can Kahveci transferleri için çalışmalar hızlanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, dünkü GS TV yayınında 'Her an bir oyuncuya imza attırabiliriz.' ifadesini kullanmıştı. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Başakşehir ile anlaştı!

4.5 milyon euro
İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 4.5 milyonu peşin olmak üzere toplam 6.5 milyon Euro ödenecek. Bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay verilecek.

Halil Dervişoğlu ve Onyekuru geliyor
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun ardından bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmak üzere. Daha önce Galatasaray ile Ümit Milli takımı arasında oynanan hazırlık maçında Marcao ile yaşadığı gerginlikle de gündeme gelen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı Galatasaray oldu. Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu bugün İstanbul’da olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliği'nden 150 bin gıda kolisi dağıtımı
Adıyaman'da feci kaza! Yol ayrımında TIR ve motosiklet çarpıştı
Cuma mesajları yeni kısa anlamlı cuma sözleri-2021
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İstanbul'da ofis açacak
Günlük 6 ton üretim kapasitesi var! Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor
Fuat Oktay'dan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'ın teklifine yanıt: Harika olur
Gıda fiyatları neden arttı, nasıl düşer? Çözüm için 5 öneri
Adana'da başına dayadığı silahla pencereye çıktı intiharı polis engelledi
'İBB'nin mobil büfeleri yasaklandı' iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi
Marka Yatırım Holding'in patronu Mine Tozlu Sineren ve 10 yaş küçük eşi dolandırıcı mı? Dava açıldı
Yorumlar 3 yorum