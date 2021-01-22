Adıyaman'da feci kaza! Yol ayrımında TIR ve motosiklet çarpıştı

ADIYAMAN’da tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Adıyaman Çelikhan yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Malatya istikametinden gelen Fevzi K. yönetimindeki 02 HA 276 plaka tır ile benzin istasyonundan akaryakıt alan Ramazan T. yönetimindeki 02 ABD 429 plakalı motosiklet Çemberlitaş yol ayrımında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletteki Mustafa Baltacı (55) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Baltacı (55) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.