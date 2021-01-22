İsrail Suriye'ye saldırdı! Hava savunma sistemleri devrede

İSRAİL, Suriye'nin Hama ve Tartus kentlerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken buna karşılık Suriye hava savunma sistemlerinin aktive etti.

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İsrail tarafından Suriye'nin hama ile Tartus kentlerine hava saldırısı gerçekleştirildi. Sana'nın haberine göre, saldırıya karşılık Suriye hava savunma sistemi aktive edildi ve saldırılar püskürtüldü. Olaya ilişkin ayrıntılar henüz netleşmemekle birlikte, Suriye kaynakları herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.