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Abdülkadir Ömür ameliyat oldu

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Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, başarılı bir ameliyat geçirdi.

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Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendiği  karşılaşmada aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ameliyat olduğu İstanbul’daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan Ömür'ün önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon’a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanıyor.

Bu arada Başkan Ahmet Ağaoğlu da Abdülkadir Ömür’ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi.

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