Galatasaray'ın anlaştığı Henry Onyekuru uçağı kaçırdı!

Galatasaray ile her konuda anlaşmaya varan Henry Onyekuru kendisini İstanbul'a götürecek uçağı kaçırdı.

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Galatasaray, Henry Onyekuru'yu üçüncü kez kadrosuna katıyor. Galatasaray, Henry Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile anlaştı ancak Nijeryalı futbolcu, İstanbul uçağını kaçırdı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de takımda görmek istediğini açıkladığı Onyekuru'nun Fransa'nın Marsilya şehrinden bineceği uçağın saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyordu. A Spor'un haberine göre Onyekuru uçağı kaçırdı. Onyekuru'nun gelişi bu nedenle gecikecek.

23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 dönem sarı-kırmızılı formayı giymişti. Onyekuru, Galatasaray'da 56 resmi maçta görev aldı ve 17 kez fileleri havalandırdı.