BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  DÜNYA
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Twitter'dan Çin'e Uygur Türkleri darbesi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Çin'in Washington Büyükelçiliğinin hesabını, Uygur Türklerine yönelik bir paylaşımından dolayı kilitlediğini duyurdu.

Abone ol

Twitter'dan yapılan açıklamada, Çin'in Washington Büyükelçiliğinin, "Uygur Türklerinin çocuk yapmasının kısıtlanmasını öven" paylaşımının, platformun "insani değerlerle ilgili" politikalarına aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 Ocak'ta yapılan paylaşımın önce kaldırıldığı, ardından da hesabın kilitlendiği kaydedildi. Hesaptaki son paylaşım 8 Ocak tarihli gözüküyor.

Çin'in Washington Büyükelçiliği, Çin hükümetinin Uygurlar arasında "Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığını desteklediğini", Uygur kadınlarını "özgürleştirdiğini" ve onları "bebek yapma makineleri" olmaktan kurtardığı yönündeki iddialarını içeren bir paylaşımda bulunmuş, paylaşıma pek çok kesimden tepki gelmişti.

ABD soykırım olarak tanımlamıştı
ABD Dışişleri Bakanlığı da Çin'in Sincan bölgesindeki azınlıklara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamıştı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları
Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gazeteci tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs aşısı olan Sevilay Yılman: Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum
Mısır’da yeni OHAL kararı
Sivas'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama yapıldı
Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş
Konya'da marketten dönen çift komşuları tarafından öldürüldü
Lider Beşiktaş'ın yürüyüşünü Fatih Karagümrük'te durduramadı
KKTC'nin Gazimağusa kentinde şiddetli deprem
Denizli'de 19 yaşındaki genç babaanne katili oldu
Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü
Türkiye Varlık Fonu ile Rusya arasında kritik sözleşme
Yorumlar